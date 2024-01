Más Vale Tarde ha dedicado unos minutos del debate de hoy a hablar sobre fantasmas y brujas en la política española, a colación de, entre otros, el caso del supuesto ritual de brujería en el Ayuntamiento de Huelva.

"Me gusta pensar que estoy en mejores manos que de gente que está quemando romero", comenta Cristina Pardo. Por su parte, Beatriz de Vicente asegura en el vídeo sobre estas líneas que de lo visto en el programa "no me creo nada", si bien apunta que "me llevo a la tumba lo de los fantasmitas".

"El que cierra la puerta a la duda deja fuera la verdad", comenta la abogada, que asegura que "no niego taxativamente" la existencia de fantasmas.