Con la llegada del 2023 se ha hecho viral en redes sociales una información que revolucionaría el mundo de los horóscopos. Y, es que, algunos usuarios han asegurado que la NASA ha descubierto que los babilonios se dejaron hace tres mil años un signo, el de Ofiuco, que a partir de este 1 de enero pasaría a formar parte de la carta astral.

Es decir, que en vez de doce horóscopos pasaríamos a tener trece, lo que provocaría que nuestro signo del zodiaco, en buena parte de los casos, pasara a ser otro: "Yo sería Cáncer", comenta Iñaki López al descubrirlo, y acto seguido asegura: "Pues no sé si me viene bien". "¿Pero esto es una broma?", reacciona Cristina Pardo, que es muy contundente con su opinión sobre el nuevo signo y el cambio de horóscopos: "Esto me parece una gilipollez".

En el vídeo principal de la noticia puedes descubrir qué opinan los ciudadanos sobre que su signo del horóscopo haya cambiado con la llegada de Ofiuco. Y, lo más importante, ¿es cierto que pasará a formar parte del zodiaco? María Lamela resuelve todas las incógnitas sobre estas líneas.