Un conductor temerario pone en peligro a más de 50 pasajeros en Barcelona: "¡Por favor, llamen a la policía!"

Un conductor temerario ha puesto en peligro a los pasajeros de dos autobuses que circulaban por la carretera B-23, cerca de Barcelona. Como explica Iñaki López, el conductor no dudó en llevar a cabo diversas maniobras, como frenazos y giros bruscos, para evitar que dos autobuses le adelanten. "Podría haber ocasionado un accidente grave con más de 50 personas implicadas", añade.

Leo Álvarez explica que se desconoce "qué animadversión tiene el conductor del Toyota Corolla contra dos autobuses de la misma empresa". El periodista indica que hay un momento que uno de los autobuses quiere adelantar al otro y se le pone delante, algo que podría haber causado un accidente. En la secuencia, que fue grabada por varios pasajeros, se puede ver perfectamente la matrícula del vehículo lo que ha permitido poder denunciar su temeridad.

"Algo me dice que no era el lápiz más afilado del estuche", afirma Iñaki tras ver las imágenes. Beatriz de Vicente explica que "la conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de las personas que iban ese autobús", podría suponer una pena de "dos a cinco años". "Siempre lo digo, ya no la pena de prisión, que probablemente no va a cumplirla, pero una retirada de carnet de seis a diez", añade la abogada. "Y una multa jugosa", indica el presentador de Más Vale Tarde.