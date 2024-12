¿Cómo limpiar las almejas correctamente? Carlos Maldonado revela su truco para que no tengan tierra en MVT

En medio del cocinado de Más Vale Tarde, el cocinero Carlos Maldonado compartió un consejo sobre cómo limpiar adecuadamente las almejas. "Antes de utilizarlas, las ponemos durante 20 minutos aproximadamente en agua con sal", explica. De esta forma, las almejas sueltan toda la tierra.

Asimismo, advierte que no se deben abrir a la fuerza aquellos moluscos que no se abran después de los 20 minutos. "No lo hagáis, que os ponéis malísimos en casa", asegura el cocinero.

Descubre más consejos de cocina en el vídeo de Más Vale Tarde.