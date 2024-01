Las estafas de páginas clonadas se disparan: son unas webs originales que imitan el logo, la dirección y las fotos. Una estafa cada vez más habitual en la que es difícil no caer, pero Más Vale Tarde ha expuesto este martes esta problemática y ha dado herramientas para que no nos temen.

Estas webs tienen grandes descuentos, y ahora en rebajas es difícil no caer en la tentación. Esto se une a que son exactamente iguales a las páginas originales, algo que aprovechan para quitarnos el dinero y robar nuestros datos bancarios. La subdirectora de MVT, Cristina Oro, ha explicado en el plató cómo funcionan estas estafas, advirtiendo de que a los ciberdelincuentes les gusta mucho clonar marcas de ropa, de complementos, de calzado o de decoraciones.

Se copia absolutamente todo de una página, tal cómo se ve en el vídeo principal que acompaña esta noticia. En él, se ilustra el caso de una web que sigue activa, aunque, afortunadamente, la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha conseguido bloquear muchas páginas clonadas.

No obstante, si no está bloqueada, hay verificadores que nos ayudan a descubrir si son reales o no. Son herramientas que muestran alertas de páginas clonadas. Otras ayudan a medir la confianza en esa página web para descubrir si es o no falsa.