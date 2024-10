Iñaki López y Cristina Pardo se han enfrentado en Más Vale Tarde a la manga pastelera, un elemento muy útil en la cocina pero cuyo uso puede ser algo complejo. Pero gracias al chef Carlos Maldonado esta herramienta no se les volverá a resistir.

El cocinero indica que, una vez llena del producto que debamos escudillar, debemos apoyarla entre los dedos pulgar e índice, como muestra el chef Maldonado en el vídeo principal que acompaña este texto. Después, se debe enrollar la parte superior de la misma alrededor del pulgar.

"Ya tendríamos la manejabilidad para poder sujetar el huevo, en este caso, y verter el relleno", expone Maldonado. "¿Te has quedado con ello?", pregunta el cocinero a Iñaki. "Me he quedado...", responde el presentador del programa.