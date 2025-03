Ya es oficial: la inteligencia artificial llega a WhatsApp, Instagram y Facebook con MetaAI en Europa

Después de llevar casi dos años activo en Estados Unidos, la inteligencia artificial conversacional de Meta llega por fin a Europa.

A partir de ahora WhatsApp, Instagram o Facebook contarán con un botón específico para charlar con su chatbotcomo muchos hacen ya con ChatGPT. Si bien es cierto que esta funcionalidad ya ha empezado a desplegarse en Europa, los usuarios irán viendo el botón de esta nueva inteligencia artificial (IA o 'AI', por sus siglas en inglés) poco a poco con el paso de los días.

Si aún no has visto cambios en tus aplicaciones y te has asegurado de que están actualizadas, tan solo te queda esperar. Mientras, te contamos cómo funcionará Meta AI y cómo aparecerá en tu dispositivo.

Meta AI llega a Europa

Así lo anunciaban desde la cuenta oficial de WhatsApp en X (antes Twitter): "Meta AI llega a Europa y Reino Unido gracias a WhatsApp, disponible para responder a tus preguntas más rápido de lo que tardas en beberte tu espresso"

Aunque llegó a Estados Unidos en 2023, desde entonces hasta ahora Meta AI ha ido expandiéndose poco a poco por diferentes países de habla inglesa. Ahora, se expande a más idiomas y hay quien se pregunta si desbancará al uso de ChatGPT al ofrecer prácticamente las mismas opciones sin tener que salir de la aplicación que estás usando (siempre que sea propiedad de Meta).

Según ha informado la compañía de Mark Zuckerberg a través de un comunicado, se espera que la inteligencia conversacional de Meta AI esté disponible en seis idiomas europeos durante las próximas semanas.

Así, puede que en los próximos días encuentres un nuevo botón en tu página de chats de Whatsapp, justo encima del icono para crear un nuevo chat que aparece en la parte inferior derecha. Podrás identificarlo porque aparecerá representado con un pequeño círculo azul, el icono de Meta AI que a partir de ahora veremos en más ocasiones:

El asistente Meta AI se presenta en español a partir de marzo de 2025.

Qué funciones tiene la Inteligencia Artificial de Meta

Este nuevo chatbot, que estará disponible en 41 países europeos, podrá responder a preguntas específicas gracias a la información que se encuentre disponible online y que Meta AI pueda recopilar.

La primera aplicación de Meta en tener activa Meta AI será WhatsApp, posteriormente podrá usarse en los mensajes directos de Instagram y en la aplicación de mensajería instantánea asociada a Facebook (Messenger).

Tal y como explican desde Meta, su uso será de lo más sencillo y no será necesario salir de la aplicación para ello: "Solo tienes que escribir '@MetaAI' seguido de tu pregunta en el chat grupal que hayas elegido y esperar la respuesta."

Con esa premisa, Whastapp recuerda cuatro puntos importantes antes de recibir a Meta AI en su aplicación:

Su uso siempre es opcional : tú decides cuándo y dónde quieres usarlo (si es que quieres).

: tú decides cuándo y dónde quieres usarlo (si es que quieres). La IA sólo aparecerá en un chat grupal siempre que lo decida un participante del mismo, jamás será Meta o WhatsApp .

. Siempre vas a saber si estás usando la IA o no, puesto que la apariencia del chat cambia para que se diferencie a simple vista .

. El cifrado de extremo a extremo propio de WhatsApp se mantiene y la IA no provocará que Meta escuche tus llamadas o lea tus mensajes personales.

Como bien proponen desde Meta, esta nueva IA en Whatsapp podrá ayudarte "tanto si estás planeando un viaje en grupo, como si quieres intercambiar ideas para una cena, resolver un debate pendiente o simplemente añadir un poco de diversión a tu chat, Meta AI es un asistente a tu disposición"

Más adelante, cuando Meta AI entre en aplicaciones como Instagram, podrá ayudarte a ajustar el famoso 'algoritmo' a tu medida: "Con una comprensión avanzada de lo que estás buscando, puedes utilizar Meta AI para generar resultados a través de una amplia gama de contenidos – desde Reels o publicaciones de tus amigos y seguidores", anota el gigante tecnológico.

Lo que Meta aún no ha confirmado es si las funcionalidades asociadas a imágenes, tanto para generar o editar imágenes como para hacer preguntas sobre una foto, estarán disponibles más adelante, del mismo modo que lo está para otros tantos países fuera de la Unión Europea. ¿Tendrá algo que ver el reglamento europeo o simplemente se trata de una fase de adaptación?

Problemas con la regulación europea

Lo cierto es que la empresa de Mark Zuckerberg ya se ha topado con algunos problemas para instalar su modelo de inteligencia artificial en Europa. Especialmente después de que el Parlamento Europeo aprobara la primera ley de inteligencia artificial del mundo el pasado año.

Que Meta AI haya tardado dos años en llegar a Europa no ha sido fruto del proceso normal. La compañía planeaba lanzar su chatbot en Europa en 2023, poco después de su lanzamiento inicial en Estados Unidos. Sin embargo, el gigante tecnológico se topó con la ley europea.

La primera piedra en su camino llegó al chocar con el Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), que solicitó el retraso de su capacitación sobre el contenido publicado por los usuarios de Facebook e Instagram. Junto a Meta AI se frenó el lanzamiento de Llama AI en la Unión Europea, una IA multimodal que ya se ha instalado en otros países como India, por problemas regulatorios.

"Hemos tardado más tiempo del que nos hubiera gustado, a la hora de poner nuestra tecnología de IA en manos de los europeos, ya que seguimos navegando su complejo sistema regulatorio, pero nos alegramos de haber llegado hasta aquí", así de claro lo menciona la propia compañía en el comunicado de lanzamiento de Meta AI en Europa.