El Roig Arena se viste de 'senyera' por el Día de la Comunidad Valenciana

Con los colores de la bandera de la Comunitat Valenciana, el estadio Roig Arena celebra el 9 de octubre, una jornada de fiesta afectada, sin embargo, por las lluvias que llegan de la mano de la DANA 'Alice'

"Hoy nuestra fachada brilla con más orgullo que nunca". A propósito del 9 de octubre, el pabellón multiusos de la capital valenciana Roig Arena se ha teñido con los colores de la bandera para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana, que cada año queda marcado en el calendario laboral de la región. "¡Feliz 9 de octubre!", han escrito desde sus redes sociales, en las que han publicado varias imágenes y vídeos del Roig Arena mostrando un espectáculo de luz y color por el día de los valencianos.

Los colores elegidos por el Roig Arena son, como era de esperar, los de la 'senyera', la también conocida como 'senyera coronada' o 'senyera tricolor', en referencia a los tres colores que dominan el estandarte: el rojo, el amarillo y el azul. En la Comunitat Valenciana, se celebra cada año el 9 de octubre, en recuerdo de la entrada de Jaime I, en 1238, en la ciudad de València para liberarla del dominio musulmán. La jornada está marcada por actos institucionales, como bailes y músicas regionales o la entrada de Moros y Cristianos. Durante todo el día, la protagonista es la 'senyera', que desciende desde el balcón del consistorio la mañana del 9 de octubre y se lleva hasta el monumento de Jaime I.

En 2025, no obstante, la Generalitat ha tenido que suspender los actos por el Día de la Comunidad Valencianaa raíz de la llegada de la DANA de alto impacto 'Alice', entre ellos el espectáculo de 'drones' de anoche o los conciertos previstos en Alicante, Elche, Castellón y Valencia. El espectáculo luminoso del Roig Arena, sin embargo, ha podido seguir adelante.