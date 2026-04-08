De camarero en Sevilla a héroe: así salvó la vida de una niña de 12 años que se estaba atragantando en su bar

La rápida reacción de Lorenzo, camarero del bar 'Chiqueros' de Sevilla, consiguió salvar la vida de una niña de 12 años que se estaba atragantando. Las cámaras del establecimiento grabaron cómo le practicaba la maniobra de Heimlich.

Un camarero se ha vestido de héroe después de salvar la vida de una niña de 12 años que se estaba atragantando en su restaurante de Sevilla.

Las cámaras del establecimiento grabaron el episodio, donde la joven en un momento dado se levanta con síntomas de atragantamiento y asfixiándose. Los gritos de sus padres, un matrimonio inglés, alertan al camarero, que no duda en realizarle la maniobra de Heimlich.

Al quinto intento del camarero, la joven consigue expulsar el trozo de carne que le obstruía las vías respiratorias ante la atenta mirada de sus progenitores, paralizados por el shock.

El camarero, Lorenzo del bar 'Chiqueros', que además es experto en artes marciales, contaba con algo que Iñaki López reclama como obligatorio para todos los locales de hostelería en España: formación para realizar la maniobra de Heimlich.

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