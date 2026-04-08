Buenas noticias para los conductores: Alfredo Arenas apunta a una posible bajada de la gasolina el lunes

El presidente de la Federación Andaluza de Gasolineras considera que la reducción del IVA en los combustibles debería, al menos, mantenerse hasta finales de junio para garantizar que la gasolina vuelva a estar a un máximo de 1,60 euros.

Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo de alto al fuego de dos semanas de duración. Ese pacto va a depender de la apertura del estrecho de Ormuz ya que, tal y como ha confirmado Irán, se va a permitir el paso de barcos durante ese periodo, pero han advertido que el conflicto no ha acabado. Más Vale Tarde conecta con Alfredo Arenas, presidente de la Federación Andaluza de Gasolineras, para saber cuándo se reflejará la apertura del estrecho de Ormuz en el precio de la gasolina.

Arenas indica que este miércoles "ya ha habido algo de bajada para nosotros, en las compras que hemos hecho, pero muy poco todavía". "Calculo que, con suerte, el lunes ya empecerá a notarse bastante la bajada de precios en las Estaciones de Servicio", añade.

Sobre la posibilidad de retirar las medidas aprobadas para reducir el IVA de los combustibles ante este nuevo escenario, Arenas expone que sería necesario mantenerlas "hasta que los combustibles vuelvan a estar a un máximo de 1,60 euros".

"La verdad es que cuando se aplicaron las ayudas, bajaron hasta 1,80 euros, pero como ha seguido subiendo el precio, al final, volvemos a estar en dos euros", expone, "la idea es que, si se mantiene esta bajada de precios a nivel internacional, a partir del lunes estaremos en torno a 1,90-1,80 y las ayudas todavía deberían de mantenerse hasta, por lo menos, el 30 de junio".

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