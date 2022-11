¿Es un buen momento para pedir una hipoteca? ¿Cuánto porcentaje de nuestros ingresos deberíamos dedicar a ella? Son algunas de las preguntas que los futuros propietarios se hacen a la hora de comprarse una casa y en pleno periodo de incertidumbre económica por la subida del Euribor y de los precios de las viviendas.

La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin, Patricia Suárez, ha dado la respuesta en Más Vale Tarde. La experta ha asegurado que actualmente "no es el mejor momento": "El mejor momento eran estos años anteriores, cuando estábamos en mínimos y los pisos no habían subido tanto. Están subiendo los tipos de interés, el precio de los pisos, etc. Si te compras un piso es porque realmente lo necesitas, no como inversión". Además, ha explicado que no debemos destinar más de un 30% a nuestra hipoteca. Lo cuenta en el vídeo principal de esta noticia.