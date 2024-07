El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha considerado "una burla al diálogo social y a la democracia" la oposición de la patronal a reducir la jornadalaboral, por lo que el Gobierno va "a seguir avanzando de la mano de los sindicatos para pulir un texto que cuanto antes pueda ser remitido a las Cortes Generales". "La postura de la patronal ha dejado mucho que desear, ha sido claramente decepcionante e incomprensible", ha afirmado en rueda de prensa Pérez Rey, que ha destacado que después de meses de negociación CEOE y Cepyme no pueden seguir "en el no a todo" y buscando la manera de que la reducción de jornada al final no se aplique.

"Lo que no es homologable con la Unión Europea es la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. La culpa no la tienen los trabajadores porque el empresario es el que organiza la producción, es el que da instrucciones a los trabajadores y es el que los motiva", ha explicado Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, en Más Vale Tarde.

Por otro lado, Bernardos ha criticado la posición de la patronal, ya que cada vez que hay una mejora para los trabajadores los pequeños empresarios "te cuentan que esto va a ser la hecatombe, que de esta no vamos a salir". De hecho, ha asegurado que la reducción de la jornada laboral vendrá bien a las PYME porque "si las familias tienen más tiempo, pues seguramente gastarán más" y, por tanto, a ellos les irá mejor.