Bea de Vicente: "Decirle al fiscal general del estado 'lo has filtrado tú' no significa que lo haya filtrado"

Bea de Vicente explica que el juicio al fiscal general no se centra en el daño público, sino en si se filtró información confidencial. "Una confesión es que digas tú mismo 'yo he hecho esto'", señala.

Segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, acusado de revelar información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. El caso gira en torno a una supuesta filtración desde la Fiscalía sobre los problemas fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Hoy ha declarado Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, durante casi hora y media. Él fue quien difundió al principio que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso, cuando en realidad —según se ha sabido después— fue González Amador quien se acercó a la Fiscalía para negociar. Esa confusión fue lo que, supuestamente, provocó la respuesta desde el propio Ministerio Público y la posterior filtración que ahora se investiga.

González Amador ha ido más allá y ha asegurado que el fiscal general "le ha matado públicamente" con esa filtración. Su estrategia en el juicio es dejar claro todo el daño que, según él, le causó que su caso se hiciera público.

Bea de Vicente ha explicado que esa estrategia tiene sentido, pero que no debe confundirse con lo que se está juzgando: "Es lógico que quiera contar los perjuicios que le causó la filtración, para que se entienda en qué posición está. Pero una cosa es determinar si el fiscal general filtró información confidencial —que es lo que se juzga— y otra muy distinta es si con eso se vulneró su presunción de inocencia".

La abogada también ha querido aclarar una de las frases más comentadas de estos días: "Decirle al fiscal general del Estado 'lo has filtrado tú' no significa que lo haya filtrado", ha subrayado. "Estamos hablando de informaciones distintas y no todas implican un delito".

Otro de los temas que ha salido durante el juicio es el calificativo de "delincuente confeso" que se usó públicamente para referirse a González Amador. Todo empezó por un correo en el que su abogado reconocía ante la Fiscalía dos delitos para intentar llegar a un acuerdo, pero eso —según De Vicente— no convierte automáticamente a su cliente en un confeso.

"Que tu abogado diga en un correo 'estaríamos dispuestos a reconocer esto y esto' no es una confesión", ha explicado. "Una confesión es que tú mismo digas 'yo, González Amador, he hecho esto'. Además, la Fiscalía no puede imponer un acuerdo; si no te gusta, simplemente no lo aceptas".

