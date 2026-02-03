En Más Vale Tarde
Noemí López Trujillo, sobre el centro Vida Nueva: "El funcionamiento que denuncian es propio de una secta"
La periodista señala que las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad con diferentes casuísticas como, por ejemplo, tener problemas de adicciones, trastornos de alimentación o ser consideradas "problemáticas".
Un centro evangélico llamado Vida Nueva situado en Ciriza, Navarra, ha sido denunciado por supuesta explotación laboral. Este se promociona como un centro religioso de rehabilitación de adicciones y salud mental, pero varios asistentes han denunciado que utilizan prácticas abusivas, sectarias e, incluso, exorcismos. Todo ello ha sido destapado a través de una investigación de 'Newtral.es'.
Una de las víctimas cuenta que, por ejemplo, "había chicas a las que les hacían limpiar el suelo de rodillas, con un cepillo de dientes". Indica que las despertaban en mitad de la noche para, por ejemplo, limpiar en profundidad los baños comunes.
Estas labores de limpieza no se limitaban al centro evangélico, sino que también eran subcontratadas para limpiar en otros lugares. Como señala la víctima, desde el centro religioso les decían que eran voluntarias y que así devolvían lo mucho que Vida Nueva les daba por acogerlas. "Teníamos que hacerlo con gozo porque, si no, las cosas no nos iban a ir bien", añade. "Me pasaba ocho horas al día limpiando portales y diferentes negocios", denuncia.
Noemí López Trujillo, periodista en 'Newtral.es', señala que en este centro religioso "el funcionamiento es propio de una secta". Las víctimas son personas que están en una situación de gran vulnerabilidad. "Hay casuísticas muy diferentes: a veces son chicas problemáticas, pero otras veces son problemas como tener un trastorno de alimentación o problemas de drogadicción", explica la periodista.
"Ellos empiezan con un bombardeo amoroso, digamos, y después siguen con lo que se llama encuentros de alta emocionalidad para que te abras", indica López Trujillo. La periodista expone que se utilizan la información que han obtenido en contra de los asistentes. "Poco a poco, a través de esas normas de obediencia, van anulando tu voluntad", concluye.
