Dani Mateo manda un mensaje a Iñaki López al probar el plato de Maldonado: "Cómo siento que estés tan vago y no estés aquí"
Dani Mateo visitó Más Vale Tarde para promocionar las precampanadas de Neox, pero terminó probando un plato de Carlos Maldonado. Entre bromas y risas, el presentador elogió el calamar relleno y comentó la ausencia de Iñaki López en plató.
Dani Mateose coló en el plató de Más Vale Tarde con la intención de promocionar las precampanadas de Neox. Sin embargo, el presentador de Zapeando aprovechó la sección de cocina de Carlos Maldonado para probar el calamar relleno de merluza y langostinos preparado por el chef.
Tras probarlo, Mateo quedó encantado con el relleno: "A mí me gusta lo de dentro... me lo llevo a casa y ya me lo voy comiendo", bromea.
Por otro lado, Dani Mateo echó de menos a Iñaki López, que no se encontraba en plató y, por tanto, no pudo probar el plato de Maldonado. "Iñaki, cómo siento que estés tan vago y no estés aquí. ¡Qué barbaridad!", dice el presentador.
"¿Dónde está el vasco?", le pregunta a Cristina Pardo, quien le responde que Iñaki está de vacaciones esta semana. "¡Cómo vive!", bromea Dani Mateo.
