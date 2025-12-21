Albiol hace el paripé y publica un video desalojando a vecinos de Badalona: "Luchamos contra la okupación, sean españoles o de fuera"

Los detalles En las imágenes que ha compartido en sus redes sociales, el alcalde pedía a una mujer, supuestamente okupa, que se marchara de la vivienda en la que residía, a lo que esta expresaba su negativa: "A ti se te ve de una vulnerabilidad espectacular y con un iPhone. No vas a ver un duro".

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha reafirmado su postura contra la okupación ilegal, independientemente de la nacionalidad de los implicados. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Albiol muestra cómo se enfrenta a presuntos okupas, exigiendo su desalojo de viviendas y naves ocupadas. A pesar de las críticas por la situación de 400 migrantes desalojados que ahora duermen bajo un puente, el alcalde defiende su gestión, argumentando que es inviable destinar fondos municipales para su alojamiento. Albiol sostiene que no hay solución mientras no se controlen las fronteras y se cambien las leyes actuales.

"En Badalona luchamos contra la okupación ilegal, sean españoles o de fuera". Son las palabras del alcalde de Barcelona, Xavier García Albiol, horas después de anunciar que era "inviable" y un "despropósito" destinar fondos a resolver la situación de desamparo de 400 migrantes que llevan durmiendo cuatro noches debajo de un puente tras ser desalojados del instituto donde residían.

El dirigente catalán ha lanzado un mensaje a la ciudadanía y es que en Badalona "la okupación no tiene premio, lo haga quien lo haga". "Estos días estoy escuchando a algunos que dicen que la desokupación del instituto B9 la hemos llevado a cabo porque son inmigrantes en situación irregular pero no", ha expresado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

En él, instaba a mirar las imágenes en las que pedía a una mujer, supuestamente okupa, que se marchara de la vivienda, a lo que esta expresaba su negativa exigiendo un dinero que había "dado". "A ti se te ve de una vulnerabilidad espectacular y con un iPhone", dice Albiol, "no vas a ver un duro", agrega.

"Pues no lo veré pero tampoco me voy a ir, me van a tener que echar y lo voy a destrozar todo", responde esta mujer. Finalmente, la Policía conseguía que abandonara la vivienda. En el vídeo se muestra cómo ocurre algo parecido con un hombre, a quien Albiol exige que salga de "todas las naves que tiene ocupadas".

Así, encadena una serie de imágenes de presuntos okupas desalojando edificios llenos de suciedad y drogas o paredes en las que hay escritos e insultos contra Albiol. Ante tal defensa hacia su gestión, muy criticada por los afectados que ahora duermen debajo de un puente mientras llueve y hiela, comparte que Badalona seguira luchando contra la desokupación "lo haga quien lo haga".

Horas antes, el catalán centraba discurso en los 400 migrantes desalojados en las dos alternativas que ha descartado tras una valoración: "O darles, dejarles un piso, que se metan varios. Esa es una alternativa y les damos esos pisos pagando el Ayuntamiento, evidentemente. O la segunda opción, que es lo que dicen algunos, una pensión. Venga, pues vamos a hablar de las pensiones. ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Tres días? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿De por vida? No, mientras esas personas sean vulnerables".

"No hay solución porque es imposible que mientras no se cambien las leyes y no se controlen las fronteras para poder entrar en nuestro país, mientras pueda entrar absolutamente todo el mundo sin ningún tipo de control, no hay solución", sentenció.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado a este vídeo y ha señalado que van a combatir contra su "racismo en las instituciones y en las calles": "Ojalá fueras tú el que pasara una sola noche, una, debajo de un puente con alerta por lluvias. A lo mejor eso te despertaba algo de empatía porque no se puede ser peor persona".

