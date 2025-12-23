Ramoncín, sobre el 'desmarque' de Illa: "Deben decidir qué PSOE es el que esperan que sea y cómo miran el futuro"

El presidente catalán ha afirmado que los supuestos casos de corrupción y de acoso sexual que afectan al PSOE "no salpicarán" Govern catalán. Además, ha expuesto que el PSC y el PSOE no son el mismo partido.

Salvador Illa ha intentado desvincularse de Pedro Sánchez después de lo ocurrido en las elecciones de Extremadura, los escándalos de corrupción y los casos de acoso sexual. El presidente catalán ha afirmado que el PSC "es un partido político diferente al PSOE, pero con una vinculación muy estrecha". Además, ha asegurado que esos casos de presunta corrupción y acoso sexual no salpicarán al gobierno catalán. "Ha sonado a una especie de sálvese quien pueda", destaca Cristina Pardo.

Benjamín Prado señala que Illa "no ha dicho nada que sea mentira" ya que "es verdad que son dos partidos distintos". Elisa Beni expone que a ella no le resultan llamativos "estos intentos de desligarse, un poco, de Pedro Sánchez", sino que le llama la atención "los núcleos cerrados en torno a Sánchez, que parecen no ver la realidad".

"En Ferraz decían que el sanchismo está más fuerte que nunca", indica Cristina, "que yo creo que ni esa afirmación es verdad ni, seguramente, lo que ha dicho Illa tampoco". "No encuentran mejor camino que la huida hacia delante", añade Ramón Márquez, Ramoncín, "esto es lo que está pasando".

El artista expone que "cuando tienes un problema tan grave solo te falta, además, dividirte". "Solo les falta pelearse", añade. Ramoncín apunta a que el PSOE debe decidir "qué Partido Socialista es el que esperan que sea y cómo miran al futuro".

