Nuevo 'caso mascarillas'

Benjamín Prado, tras detener la UCO a tres cargos del PP de Almería: "Los golpes que recibe Juanma Moreno son cada vez más fuertes"

Benjamín Prado analiza la detención de 3 altos cargos del PP de Almería por, presuntamente, haber cobrado comisiones en la compra de mascarillas y recuerda que esta provincia "es un bastión muy importante para el PP".

La UCO ha detenido al presidente de la Diputación de Almería, su número dos y al alcalde de Fines por, presuntamente, haber cobrado comisiones en la adjudicación de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia.

La Policía acusa a estos tres cargos del Partido Popular de delitos de blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos.

Iñaki López apunta en el vídeo sobre estas líneas que con este caso "tenemos récord de comisión", pues de los 2 millones de euros del contrato, los detenidos se habrían quedado un 50%.

El presentador de Más Vale Tarde tira de ironía y asegura que en el PP "no se lo esperaban" a pesar de que la investigación estaba en marcha desde 2020 y el número tres de la Diputación "había ido p'alante en 2021".

Benjamín Prado, por su parte, recuerda que "Almería es un bastión muy importante para el Partido Popular" y que "los golpes que va recibiendo Juanma Moreno van siendo cada vez más fuertes".

