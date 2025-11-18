Garzón, sobre los controles en los partidos políticos en los casos de corrupción: "No ha sido la norma ni en este ni en otros" 

Baltasar Garzón reflexiona en Más Vale Tarde sobre la necesidad de controles internos en los partidos políticos para evitar casos de corrupción. Señala que, pese a su importancia, esta práctica no es habitual en España.

En este vídeo de Más Vale Tarde, Baltasar Garzón analiza si es necesario que los partidos políticos establezcan controles internos para detectar casos de corrupción dentro de sus filas.

La reflexión surge tras la publicación del informe de la UCO sobre el patrimonio de Santos Cerdán.

"En el ámbito de la responsabilidad política, lo que sí se podría incluir y exigir es que, ante la ausencia de controles de los partidos políticos, una vez que estalla un conflicto como este, al margen de las responsabilidades penales, se establezcan esos controles, se reconozcan y se desarrollen", afirma el jurista.

No obstante, Garzón señala que, "desafortunadamente", esta situación no se ha dado en España. "No ha sido la norma, ni en este ni en otros partidos políticos", lamenta.

