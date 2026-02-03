Benjamín Prado aplaude la gestión de Juanma Moreno ante los avisos por lluvias: "Es lo que se espera de un gestor político"

El temporal continúa afectando con fuerza a Andalucía. La Aemet ha activado avisos rojos por lluvias y la Junta ha tomado medidas urgentes. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

El temporal sigue azotando a Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo por lluvias muy abundantes para este miércoles en las localidades de Grazalema, en Cádiz, y Ronda, en Málaga.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha activado un comité de emergencias y ha pedido a la población que evite los desplazamientos innecesarios. Además, se han suspendido las clases presenciales en colegios e institutos en todas las provincias andaluzas, salvo en Almería.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también ha solicitado la presencia de la UME para que pueda intervenir en caso de que sea necesario. Por otro lado, a las 20:00 horas, los ciudadanos que se encuentren en las zonas de mayor riesgo recibirán un aviso a través del sistema ES-Alert.

Desde el programa Más Vale Tarde, Benjamín Prado ha aplaudido la gestión del presidente andaluz ante el temporal. "Me parece que lo normal es lo de Moreno Bonilla, lo anormal y raro fue la actuación de Mazón en Valencia porque fue una irresponsabilidad y de una negligencia tremenda", señaló el colaborador. En la misma línea, Prado añadió: "Lo está haciendo muy bien. Es lo normal, lo lógico y lo que se espera de un gestor político en un caso de estas características".

