Benjamín Prado afirma que Azcón "es un machista intolerable" tras su comentario sobre Montero y Alegría

El presidente en funciones de Aragón ha comparado el físico de Pilar Alegría y María Jesús Montero afirmando que la líder del PSOE aragonés es "más atractiva" que la ministra de Hacienda.

Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón, ha comparado físicamente a Pilar Alegría con María Jesús Montero. En unas declaraciones realizadas este martes, el popular ha afirmado que la líder del PSOE aragonés es "físicamente más atractiva" que la ministra de Hacienda y que, además, a Montero "se le va a poner peor cara".

Un desafortunado comentario que ha generado una gran polémica. Iñaki López manifiesta no entender por qué Azcón "no entra rápidamente a disculparse y a explicar que su comentario no ha sido bien entendido".

Benjamín Prado, por su parte, las declaraciones del popular tienen una explicación: "Es un machista intolerable". El escritor considera un error decir que el PP es machista. "Creo que conviene fijar en la gente que comete estas estupideces", afirma.

"El señor Azcón es un machista, el comentario es repugnante y tiene que pedir perdón", añade. Prado señala que hay que centrarse "en la gente que comete estas tropelías verbales", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.