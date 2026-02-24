Beatriz de Vicente, sobre el torpe robo en una pastelería de Tarrasa: "La ladrona no está en sus cabales"

Un hombre y una mujer entraron en el local a través de una ventana. Él, al intentar escapar, se quedaba atascado en la ventana, mientras que ella se cae en varias ocasiones e, incluso, se corta dejando un reguero de sangre.

Se ha producido un estrambótico robo en una pastelería de Tarrasa (Barcelona). Como se puede ver en las imágenes, "los ladrones entran el local rompiendo el cristal y empiezan a coger todo lo que tienen a mano", cuenta Cristina Pardo, "el problema es su torpeza".

Uno de ellos se queda atascado en la ventana. La otra ladrona se cae en varias ocasiones. Cuando llegó la policía, todavía estaba dentro del establecimiento. "Es un despropósito", señala Leo Álvarez. "Parece atraco a las tres", añade Iñaki López.

Álvarez explica que la ladrona se llegó a cortar la mano y esto hizo que dejara un rastro de sangre por todo el local. "Cuando entra la policía solo tiene que seguir el rastro", añade. La ladrona decidió esconderse en el interior de la cámara frigorífica.

Erica, responsable de la pastelería, ha explicado que la chica estuvo 13 minutos dentro de la cámara. "Estaba todo lleno de sangre, todo lo pisoteó", explica. Después, como indica, la ladrona se fue a un lavabo donde se escondió hasta que llegó la policía.

"Si todos los ladrones fueran como estos, no habría crímenes sin resolver", destaca Cristina. "No puedo evitarlo", afirma Beatriz de Vicente, "me sale la vena de abogada". La criminóloga señala que se puede ver que los ladrones tienen "un problema de drogodependencia bestial".

Beatriz señala que cree que la chica "lleva un pedo del 33". "Yo los he visto quedarse encajados, dormidos, perder el DNI... lo siento por los dueños de la pastelería, pero no está en sus cabales", añade. Pero aclara que no la está justificando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.