Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, está en calidad de investigada en la causa sobre sus actividades empresariales. El juez ha levantado el secreto de sumario y ahí aparece Gómez en esta condición. Alfonso Pérez Medina explica en el vídeo sobre estas líneas los documentos que acreditarían que el presidente del Gobierno ya conocía esto el día que anunció los cinco días de reflexión.

Iñaki López comenta la confusión alrededor de este caso, pues el juez Peinado le da la condición de investigada desde el día 16, "lo cual no resulta muy ortodoxo porque ni le han leído los derechos, ni le han comunicado hasta el día 24 que era investigada". También que, desde la defensa de Begoña Gómez, se asegura que no está investigada porque no ha sido citada.

Beatriz de Vicente aclara que, desde la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal existen tres conceptos: "sospechoso, investigado e imputado". "Investigado es una persona que declara en atención a unos supuestos indicios y el imputado es una persona a la que directamente ya se le atribuye una posible actividad criminal", comenta la abogada, que señala que en este caso "el juez no incumple la ley", si bien indica que "yo nunca lo había visto".