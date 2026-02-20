Beatriz de Vicente, tras el asesinato de un niño de 10 años a manos de su padre: "Es una semana negra en violencia de género"

El suceso se ha producido en Arona, Tenerife, y no existían denuncias previas. Cuando los agentes se han personado en la zona, el hombre los ha amenazado con un machete.

Un hombre ha asesinado a su hijo de 10 años y ha dejado herida de gravedad a su mujer en Arona, Tenerife. Finalmente, ha sido abatido por la policía ya que amenazaba a los agentes con un machete. Leo Álvarez indica que no había denuncias previas, pero se está investigación como violencia machista, en concreto, como violencia vicaria.

"Por la noche, los vecinos oyen gritos, ruidos, llaman y se meten primero los vecinos y ven cómo está matando a su hijo, como se quita de encima a la mujer, y no puede hacer mucho más", cuenta el periodista. Poco después llegó la Guardia Civil y la Policía Local. El hombre se abalanzó contra ellos, con un machete, y en ese momento fue abatido.

Uno de los vecinos ha contado a una reportera de Antena 3 que el hombre llegó a herir también a uno de los agentes antes de ser abatido. Este vecino señala que la gente que los otros vecinos que entraron en la casa se salvaron ya que utilizaron la puerta como escudo.

Beatriz de Vicente señala que ha sido "una semana negra" en violencia de género y familiar. La abogada indica que el hecho de que el sujeto haya provocado a los agentes "se llama suicidio policial y es una actividad en la que el sujeto busca provocar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado precisamente para generar una situación tal de peligro".

