A pocas horas de que el principal acusado declare en el juicio por el asesinato de Esther López en Traspinedo, se ha conocido el informe de la Guardia Civil que sitúa el coche de Óscar, el amigo de la víctima, en el lugar de los hechos, además de concluir que el atropello fue intencionado y que habría maniobrado hasta impactar con la joven.

Leo Álvarez analiza en Más Vale Tarde este informe y asegura que "quien tiene que demostrar que Óscar es culpable son los demás, él no". Sobre el acusado, comenta en el vídeo sobre estas líneas que "él dice que dejó a Esther a las 3 de la mañana y se fue a dormir, pero toda la tecnología dice que no pasó eso".

Por su parte, Beatriz de Vicente apunta que en los delitos que llevan aparejada la muerte de la víctima "pruebas no suele haber claramente, las condenas por indicios no solo está reconocido en el Supremo, sino que es lo habitual". "La jugada ha cambiado, porque la hipótesis de los investigadores ya no es la imprudencia, sino el dolo, es decir, maniobro para acabar con tu vida", explica la abogada, que sostiene que "demostrar el dolo es complicado".

También afirma que "va a haber una petición de ingreso en prisión segura" para Óscar ante un posible riesgo de fuga pues, sentencia, "hay un hecho casi indubitado, que el coche de Óscar atropelló a Esther".