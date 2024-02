El juicio contra Dani Alves ha seguido adelante después de que el futbolista no haya logrado llegar a un acuerdo. El deportista está acusado de, presuntamente, agredir sexualmente a una joven en una discoteca.

Durante el primer día, la joven que denunció a Dani Alves ha ratificado su versión de los hechos en una declaración que ha durado aproximadamente una hora y cuarto y que se ha hecho a puerta cerrada para preservar su intimidad.

Además, durante el día de hoy también han prestado declaración la prima y la amiga de la víctima, que han asegurado que la denunciante salió del baño de la discoteca "desconsolada", diciendo que le había hecho "mucho daño".

Beatriz de Vicente se ha pronunciado en Más Vale Tarde sobre este juicio asegurando que todavía pueden llegar a un pacto. "Es importante tener en cuenta que el hecho de que no se haya cerrado una conformidad, no significa que no pueda suceder", ha destacado.

De esta forma, la abogada ha explicado que, hasta que la presidenta de la Sala no diga 'visto para sentencia', el jugador todavía tiene "la posibilidad de llegar a un acuerdo".