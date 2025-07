Bea de Vicente, sobre la supuesta pretensión de Cerdán de buscar la nulidad de la causa: "No es nada fácil. Es un trabajo de ingeniería jurídica"

Después de conocerse que el abogado Jacobo Teijelo -presente en la reunión de los audios de Leire Díez- visitara a Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real apenas horas después de su ingreso, así como que es conocido por su habilidad para anular causas judiciales, cabe preguntarse si se trata de una tarea. La abogada penalista Beatriz de Vicente asegura que no, e incluso lo define como "un trabajo de ingeniería jurídica".

¿La razón? "Porque tienes que ir mirando cada folio, cada actuación, cada atestado, cada diligencia, desde la primera coma a la última", ha explicado la letrada y habitual colaboradora en Más Vale Tarde, quien ha añadido que hay "que entender que hay que encontrar esa hora que no encaja, ese auto que no se motivó bien o esa prorroga que se hizo 24 horas más tarde".

De hecho, sostiene que "además, cada vez es ás difícil", mientras que "hace 20 años era más fácil". "Ahora mismo la policía sabe hacer muy bien su trabajo para evitar nulidades", pues "ya no hay errores en una cadena de custodia". Asimsimo, explica que en estos momentos "es muy difícil que se vulneren [derechos] o que no se motive bien un auto o que no se haga la prórroga de un auto cuando se tiene que hacer".

Por otro lado, de Vicente ha recuperado un chiste en defensa de su compañero Jacobo Teijelo. "¿Por qué los tiburones blancos no comen abogados? Por cortesía profesional", ha dicho como premisa, para explicar que "los abogados penalistas" trabajan "con lo mejor de cada casa". Entonces, ha subrayado que "que tú intervengas en casos de corruptelas" es diferente a "que te mezcles con ellas", pues la labor de un letrado es la de "defender los intereses de uno y de otro".