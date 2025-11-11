Antonio Maestre: "Mazón tiene la capacidad para ser infame hasta en funciones"

Antonio Maestre considera que la comparecencia de Mazón en la comisión de la DANA en Les Corts es "otro insulto más" y critica el formato de su intervención, con un discurso leído en que se la limitado a "eludir responsabilidades".

En su comparecencia de hoy en la comisión de la DANA en Les Corts, Carlos Mazón ha decidido vitimizarse y restar importancia al hecho de que estuviera comiendo cuatro horas en 'El Ventorro' en plena emergencia, porque asegura que daba lo mismo responder mensajes y llamadas en su despacho o en un restaurante.

Después, explica Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, el president en funciones salía de las Cortes por la puerta de atrás. "Así se marchará también de la historia de la Comunidad Valenciana", apunta Iñaki López.

Para Antonio Maestre, "Carlos Mazón tiene la capacidad para ser infame hasta en funciones", pues considera que esta comparecencia "ha sido otro insulto más" a las víctimas.

El periodista se muestra muy crítico con el formato de la comisión que ha permitido a Mazón no responder a ninguna de las preguntas y limitarse a leer un discurso que le ha servido para "eludir responsabilidades" y que, señala, "estaba hecho por esos seis que han impedido el paso a las víctimas".

