Bea de Vicente: "Un estudio en 2022 descubrió que todos los que tenían muñecas sexuales de aspecto infantil eran pedófilos"

El acceso a la popular página de venta online Shein ha sido bloqueado en Francia al descubrir que se comercializan muñecas sexuales con aspecto infantil. La abogada señala que existe una industria ingente alrededor de este tipo de productos sexuales.

Francia ha bloqueado la página de Shein debido a que comercializaban muñecas sexuales de aspecto infantil. La policía francesa ha interceptado, en las últimas horas, un paquete con una de estas muñecas lo que ha derivado en la detención de un hombre cerca de Marsella. Además, también se ha denunciado frente a la Fiscalía la venta de armas en esta misma página.

"Me pregunto si hay alguna cabeza pensante en esta plataforma china, que eche un ojo, de vez en cuando, al catálogo de productos que ofrece", afirma Iñaki López, "es un juguete escalofriante".

Shein ha prometido que va a colaborar con la justicia francesa, compartiendo el contacto de todos aquellos usuarios que adquieran estas muñecas. Beatriz de Vicente desvela que "hay una ingente industria de 'real dolls', unas muñecas cada vez más realistas". La abogada señala que son de materiales de alta calidad que, incluso, cambian de temperatura o se autolubrican.

"Hay toda una comunidad que se llaman los 'iDollators' que prefieren tener relaciones sexoafectivas con robots sexualizados y, dentro de eso, hay un rincón perverso que es esos robots con orificios penetrables de menores", expone.

La abogada explica que hay países que ya regularizan este tipo de productos como, por ejemplo, Noruega, Alemania o Canadá. "En España no tenemos una legislación", indica, aunque, como señala, en el Código Penal se expone que la pornografía infantil es "toda representación de un menor con connotaciones sexuales que pueda infundir a error". De Vicente señala la necesidad de que los legisladores adecuen la legislación y que se prohíba este material.

De Vicente indica que en 2022 se hizo una investigación en Reino Unido en la que se hallaron 122 muñecas sexuales con aspecto infantil y "todos los que las consumían eran pedófilos".

