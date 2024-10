Más Vale Tarde ha tenido acceso a un nuevo audio filtrado de Bárbara Rey en el que la vedette confiesa que le fue infiel a Ángel Cristo con el rey Juan Carlos: "Yo he estado muchos años de mi vida con esta persona, cuatro años y pico antes de casarme y bueno desde que me separé, desde el año 89, aunque siempre hemos mantenido una amistad telefónica y nos hemos visto en varias... en alguna ocasión estando yo casada".

Asimismo, en este fragmento también se puede escuchar cómo el monarca fue tras ella: "Él me llamó por teléfono, él fue a mí y yo miré sorprendida e incluso le traté mal en las dos primeras llamadas que me hizo porque pensé que me estaban gastando una broma y hasta que no me consiguió, no paró".

El presentador Iñaki López ha reaccionado ante la evidencia: "Esto lo ha negado siempre Bárbara Rey y, sin embargo, sí parece que se vieron estando ella casada". "Bueno, si solo se vieron y tomaron café no pasa nada, pero da la sensación de que se habla en el contexto de una relación sentimental. Y es verdad que ella ha dicho siempre que tuvo esa relación de finales de los 70 con el rey, que después se casó y fue fiel a Ángel Cristo y a la vuelta ella tuvo ese acercamiento al rey en el que se genera la estrategia para el chantaje", le ha contestado el periodista Javier Chicote.