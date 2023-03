El origen del brote de salmonela con 157 afectados relacionado con el restaurante Casa Dani, famoso por sus tortillas poco hechas, está en varios trabajadores del local. Así lo apuntan los estudios sanitarios realizados por el Ayuntamiento de Madrid. Para abordar el tema, Más Vale Tarde ha contado con el científico Juan José Badiola, quien ha explicado cómo puede transmitirse esta infección y los peligros que conlleva.

"Al principio, cuando había salmonelosis en las granjas, podía ser que los huevos estuviesen contaminados, y la causa podía ser esa. Pero la cosa se ha complicado porque en las granjas se ha mejorado mucho pero no se puede estar exento de que un trabajador sea un portador inaparente de salmonelosis. No es que esté enfermo, es que está infectado y probablemente no lo sabe", explica. Cuando ocurre eso, cualquier producto que manipule el trabajador contagiado puede transmitir la salmonela, y más cuando son productos como las tortillas de este restaurante, que no estaban cuajadas, explica el experto.

Advierte que la "salmonela es una bacteria muy fastidiada, que puede producir hasta muertes y, sobre todo, una gastroenteritis terrible. Por eso, cuenta que la forma de saber si entre los trabajadores hay alguno con salmonelosis es haciendo un análisis de estos que, dice, "debería ser preceptivo en todos los restaurantes donde se trabaja con productos susceptibles de ser contaminados con salmonela".

Su recomendación entonces para evitar brotes en este tipo de locales son la de "que la huevina se trate a una temperatura mínima de unos 70º" y la de "evitar que haya trabajadores que sean portadores inaparentes en el proceso de producción de un restaurante".