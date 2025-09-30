Antonio Maestre, tajante sobre los exorbitados precios del alquiler: "Hay rentistas que viven del esfuerzo ajeno"

"Estamos asistiendo con naturalidad a que la gente no pueda vivir con normalidad", afirma en este vídeo Antonio Maestre, que tras analizar los precios del alquiler afirma que es "imposible que una persona pueda vivir sola en Madrid".

El precio del alquiler, por las nubes

Más Vale Tarde ha visitado el barrio de Salamanca, con alto poder adquisitivo, y otro más modesto como el de Vallecas para comprobar hasta qué punto están disparados los precios del alquiler.

Ante esta cuestión, Antonio Maestre afirma que "estamos asistiendo con naturalidad a que la gente no pueda vivir con normalidad", mientras no existen medidas que paren la especulación o a "los rentistas que viven del esfuerzo ajeno".

El periodista señala que el piso más barato en toda la zona sur de Madrid vale 650 euros, está en Móstoles y tiene 27 metros cuadrados.

Además, Maestre comenta que también está la cuestión de los salarios, que hacen que sea "imposible que una persona pueda vivir sola en Madrid".

Esto, añade Iñaki López, repercute en la "nula natalidad que hay en este país" y que lleva a que ninguna pareja "pueda iniciar un proyecto vital con estos precios".

