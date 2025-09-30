Alquiler en el barrio de Salamanca de Madrid: 60 metros cuadrados por 1.650 euros "y sin gotelé"

Christian Calcerrada ha visitado este distrito de Madrid para saber cuánto paga la gente que vive de alquiler. Además, ha visitado la casa de Lucía y Mercedes, que comparten piso en esta zona.

Más Vale Tarde visita el barrio de Salamanca, en Madrid, para conocer su oferta de pisos de alquiler. Como expone Christian Calcerrada, en agosto de 2025 el precio del metro cuadrado en este distrito de Madrid alcanzaba los 27 euros.

El reportero recorre la zona de Goya donde un chico le adelanta que por 1.000 euros es imposible encontrar un piso de alquiler. Él comparte piso con tres personas y pagan, cada uno, 600 euros. Otro hombre paga 2.400 euros de alquiler, mientras que otra chica paga 2.000 euros, más gastos, por un piso pequeño.

Lucía cuenta que comparte piso y paga 825 euros por su habitación. Lo joven accede a enseñar su casa al reportero. Como se puede ver, el piso es pequeño, de 60 metros cuadrados, pero tiene dos habitaciones y dos baños. Además, es exterior.

"Queríamos que estuviese céntrico, tenemos tiendas y supermercados al lado", explica Lucía a Christian. El piso contaba con electrodomésticos y muebles en la cocina y el baño, pero tuvieron que amueblar tanto el salón como sus habitaciones. "Y sin gotelé", añade la joven, entre risas, "era importante".

Mercedes, su compañera de piso, comenta que el precio no le sorprendió debido a la zona en la que está el piso. "Entiendo que no todo el mundo se puede permitir este precio", indica. La joven pone en valor el buen estado del piso y que había sido reformado poco antes de que ellas entraran a vivir. "Está todo perfecto, lo único, el precio que no es para todos los públicos", concluye el reportero.

