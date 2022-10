La periodista Ángeles Caballero, cuya madre falleció por Covid en una residencia de Madrid, ha respondido tajante al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que este miércoles ha rechazado investigar esas muertes asegurando que "los familiares ya lo han superado".

"Yo ya estoy en una fase en la que este tipo de declaraciones no solo me producen sonrojo, me producen una ira que me cuesta mucho contenerme en estos momentos, precisamente por la indecencia de estas palabras y por la indecencia de este gestor de lo público al que le pagamos entre todos los madrileños sus más de 100.000 euros de sueldo", ha dicho.

En esta línea ha asegurado que le parecen "indecentes" sus palabras: "Que se atreva a hablar de cómo llevamos nuestro duelo, cuando nadie nos ha preguntado. Les da igual, ese es un buen resumen".