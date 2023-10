La plaga de chinches de cama que está invadiendo París pone de relieve que se están extendiendo por Europa y concretamente, en hay una plaga de chinches apestosos en Baracaldo, en Vizcaya. Sin embargo, aunque son más benignos que los presentes en Francia porque no transmiten enfermedades, están suponiendo molestias para los vecinos.

A pesar de ser benignos se extienden muy rápidamente y los vecinos han explicado a Más Vale Tarde que llevan más de un mes pidiendo ayuda al ayuntamiento y desde el consistorio dicen que están estudiando como hacerlo.

Según explican los vecinos, se originan en un parque de Doña Casilda y poco a poco van entrando en las casas y los pisos más afectados son los bajos pero puede llegar hasta un tercero o un cuarto piso. Baracaldo no es la única región afectada por esta plaga ya que están presentes en Munguía, Galdakao o Bilbao. Específicamente en Bilbao no va a actuar el Ayuntamiento ya que no son malignas.

Este caso nos recuerda a otra especie invasora que también está presente en este mismo parque que es la abeja minera que tampoco hace mucho daño. No obstante se ha acotado algunas zonas de este parque por la presencia de estos insectos.