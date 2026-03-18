Ainhoa Martínez, sobre Vox: "Cuando las navajas llegan a los familiares es que la guerra interna ha escalado a niveles de difícil vuelta atrás"

Ainhoa Martínez reflexiona sobre la guerra abierta en el seno de Vox, a la que se suman las acusaciones de García-Gallardo sobre el supuesto sueldo que estaría cobrando la mujer de Santiago Abascal de la formación.

Juan García-Gallardo, el que fuera líder de Vox en Castilla y León, ha sugerido hoy irregularidades en el dinero que cobraría Santiago Abascal y asegura que llegó a su conocimiento que la mujer de Abascal "está cobrando, desde 2019, 60.000 euros anuales" de la organización.

Declaraciones que se suman a la ya de por sí grave crisis interna en la formación de extrema derecha, donde muchos de los miembros purgados reclaman la celebración de un congreso extraordinario.

"Cuando las navajas empiezan a llegar a los familiares, es que la guerra interna ha escalado a niveles de difícil vuelta atrás", comenta Ainhoa Martínez. La periodista considera que habría que "mantener la calma" al hablar de momento de debilidad de Vox, ya que aunque no ha cumplido sus expectativas en Castilla y León, "tuvieron el mejor resultado de toda la serie histórica".

Ainhoa cree que con las declaraciones de Gallardo "se están saldando cuentas pendientes" y echa en falta "los papeles" que sostengan sus acusaciones. "Que las cuentas no son claras y que no hay democracia interna ya lo sabíamos todos, me hace gracia que ahora se caigan del caballo cuando les han echado", sentencia.

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