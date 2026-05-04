Juande Colmenero, sobre García Ortiz: "Se lo va a arreglar Cándido Gómez Pumpido en el Constitucional sin ningún problema"

Más Vale Tarde analiza la entrevista de Jordi Évole a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, en su programa 'Lo de Évole'. Esta es la primera entrevista del jurista después de haber sido condenado por revelación de secretos.

Este domingo 'Lo de Évole' cerraba su temporada con una entrevista a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, tras ser condenado por revelación de secretos. Este defendió frente a Jordi Évole que él no filtro los correos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Iñaki López señala que la entrevista al ex fiscal general "acercó y humanizó un poco la justicia". "Ver y escuchar a quien fuera todo un fiscal general del Estado que se sintió humillado por las declaraciones de quien le acusaba en sala, o dolido por algunas declaraciones, le da a todo esto una dimensión humana muy interesante", añade.

"Me parece una entrevista excepcional para explicar un caso que parece un atropello", indica Edu Galán. El escritor considera que, además, con la misma se desmonta "la idea divina del juez, de la independencia judicial".

"Que no se preocupe, porque está el Tribunal Constitucional, que no es un órgano jurisdiccional, que eso se lo va a arreglar Cándido Conde-Pumpido", afirma Juande Colmenero, "no hay ningún problema". "Se acaba de demostrar que, para muchas personas, en función del tribunal que estemos hablando es un tribunal que está contaminado", concluye Cristina Pardo.

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