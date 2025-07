Ainhoa Martínez, sobre el duelo entre Page y Puente: "No sé cuánto hay de cortina de humo", a los dos les interesa visibilizar el choque"

Emiliano García-Page y Óscar Puente han sido los grandes protagonistas del Comité Federal del PSOE celebrado este fin de semana. Lo han sido por un tenso enfrentamiento en el que el presidente de Castilla La-Mancha aseguraba que el momento actual del partido es "el más grave" de su historia, mientras que el ministro de Transportes le respondía recordando el caso GAL y la corrupción de los últimos años del Gobierno de Felipe González.

La periodista Ainhoa Martínez recuerda que no se vivía una situación tan dramática en Ferraz desde que Pedro Sánchez se vio obligado a dimitir en su primera etapa como secretario general: "La última vez que se filtraron audios de un Comité Federal fueron del 1 de octubre de 2016, que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez".

No obstante, la colaboradora de Más Vale Tarde sostiene que la filtración de esta discusión viene bien a ambas partes. "No sé cuánto hay de cortina de humo, porque a ambas partes les interesa que se visibilice ese choque y no se hable tanto de Paco Salazar", sostiene.

En cualquier caso, Martínez cree que la tensión que se vio en el Comité Federal deja en evidencia a dos líderes que, para ella, "están mirándose el obligo y tirándose los trastos a la cabeza entre ellos en lugar de buscar al futuro del PSOE".