Afra Blanco, sobre el juicio a Luis Rubiales y el "poder patriarcal" del deporte: "Hubo coacciones de un jefe a una profesional"

La sindicalista ve como "elemento importante" el hecho de cómo se sintió Jenni Hermoso en el momento del beso no consentido de Luis Rubiales, algo que para ella queda claro "desde el momento en que denuncia".

Afra Blanco intenta explicar en Más Vale Tarde la gravedad de los hechos que tuvieron lugar tras la final del Mundial femenino, con Luis Rubiales y su beso no consentido a Jennifer Hermoso. "Estamos ante una relación profesional, de una agresión de un jefe a una profesional, y de unas coacciones de un jefe a una profesional y a todo su entorno", ha explicado la sindicalista, al escuchar la denuncia del hermano de la futbolista por coacciones para que Hermoso grabase un vídeo con el expresidente de la RFEF.

"Hay un elemento importante, no tanto como se sintiera España entera al ver esa situación, cómo se pudiera sentir su hermano ante la situación, sino cómo se sintió ella. Es evidente cómo se sintió desde el momento en que denuncia", comienza explicando Blanco, que añade que si somos capaces de reconocer esta situación, estamos ante un caso "más simple de entender".

No obstante, añade que, pese a todo, "no es tan simple como el poder patriarcal en el entorno del deporte". Vuelve a ver su análisis del juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso en el vídeo que acompaña a estas líneas.