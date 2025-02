Misa Rodríguez arroja más sombras sobre la versión de Luis de la Fuente: "Recuerdo verle hablando con Rubiales"

Misa Rodríguez, portera de la selección española y del Real Madrid, ha declarado este miércoles en el juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial de Sídney. La guardameta ha situado al seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, hablando con Rubiales en el vuelo de vuelta.

"Recuerdo verle una vez, pero no sé en qué momento en concreto", ha explicado, algo que choca con la declaración del seleccionador de este martes, cuando negó haber "visto nada". "Leí, vi películas. No entendí... No vi nada", afirmó, dejando claro que "rotundamente no" escuchó nada en dicho vuelo.

Preguntas que, para el abogado de Jenni Hermoso, buscan probar un posible encubrimiento del seleccionador, algo que ha hecho saltar otra vez al juez José Manuel Clemente. "Si lo que quieren es acreditar la falsedad de un testigo, ¿para qué lo proponen?", se preguntaba el juez, que se ha enzarzado directamente con la fiscal por no dejarles, dice, contradecir a los testigos.

"Ha habido numerosísimas contradicciones a lo que ha dicho y a lo que yo he leído. No voy a discutir más. Continuemos", ha criticado el juez durante una jornada más que se la hecho visiblemente difícil al magistrado de la Audiencia Nacional. Mientras, la letrada de la Administración de Justicia se llevaba la mano a la cabeza.

Ha llegado a interrumpir el interrogatorio para decir: "Los testigos determinan hechos, no juicios de valor. Vamos, creo que es el ABC jurídico". Durante esta jornada, el hermano de Jenni Hermoso ha confirmado que recibieron coacciones para que la jugadora grabase un vídeo junto a Luis Rubiales para zanjar el asunto del beso no consentido.