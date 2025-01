Afra Blanco, sobre el interrogatorio a Elisa Mouliaá: "No muestra ningún tipo de respeto ni de dignidad hacia la víctima"

Afra Blanco no comparte las formas del interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaá por la denuncia que interpuso por una presunta agresión sexual por parte de Iñigo Errejón. Pese a escuchar las explicaciones del magistrado, la sindicalista ha mostrado en Más Vale Tarde su disconformidad.

"Evidentemente no se debería haber filtrado, pero como se ha filtrado, conocemos ciertos estilos y ciertas formas. Y yo, como persona que ha visto esos estilos, no los comparto", ha apuntado.

De hecho, Afra Blanco apunta que esas formas "no muestran ningún respeto" a la víctima: "El estilo del juez y sus formas marcan un juicio previo y no muestran ningún tipo de respeto ni de dignidad hacia la víctima. Creo que no es lo mismo decir que si hace algo por despecho que 'qué le ha llevado a denunciar'. Lo más grave es que si esto es a lo que se tienen que enfrentar las víctimas, es algo más que preocupante".