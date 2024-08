El letrado Juan Manuel Medina ha repasado en Más Vale Tarde la relación existente entre los eventos de ocio y el consumo o venta de drogas. En su caso, él entiende que "es muy complicado controlar a 50.000 personas. Cualquier evento de masas es muy difícil de controlar"

Asimismo, no señala en concreto a los festivales de música, como se insinuaba en Más Vale Tarde, y ha puesto un ejemplo que él mismo ha vivido: "Yo he estado en el fútbol y he visto a gente fumarse unos porros como Bob Marley". Por eso, señala que la clave se encuentra en "diferenciar de cuando se trata de un consumo propio o de cuando van con una finalidad más espuria" ya que podría suponer un "delito contra la salud pública".