Ábalos publica las cartas de apoyo de otros presos que recibe en prisión: "No dejes que tus recuerdos pesen más que tus ilusiones"

Mientras pasa las navidades en la prisión de Soto del Real, José Luis Ábalos comparte en sus redes sociales algunas de las cartas que ha recibido de otros presos de toda España.

José Luis Ábalos continúa pasando sus navidades en prisión mientras se van definiendo las fechas de su futuro judicial. Según apuntan varios medios, su primer juicio por el caso de las mascarillas podría celebrarse en el primer trimestre de 2026.

Mientras tanto, en los últimos días la defensa del exministro ha solicitado al Tribunal Supremo que le juzgue un jurado popular.

Ábalos, por su parte, va dando algunos detalles de su vida en Soto del Real y, a través de su cuenta en 'X', ha desvelado algunas de las cartas que ha recibido de otros presos a lo largo de todo el país.

"No dejes que tus recuerdos pesen más que tus ilusiones", le dice Manuel, del Centro Penitenciario Tahiche, en Lanzarote. "Se puede uno sentir preso estando en libertad y libre estando entre rejas", le escribe Josefa, del Centro Penitenciario Murcia II.

Mensajes que Ábalos ha agradecido en sus redes sociales, donde afirma que "valoro mucho el que personas tan necesitadas de calor humano sientan que pueden darme su acogida y sus consejos para dejar atrás los primeros impactos que provoca la prisión".

