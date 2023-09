Esta semana la reporteraIsa Balado ha sufrido una agresión sexual cuando se encontraba haciendo una conexión. Un hecho que no dudó en condenar el presentador del programa, Nacho Abad. Sin embargo, en 2011, la situación con Verónica Sanz fue muy diferente.

Ella se encontraba en un directo y, mientras tanto, un grupo de jóvenes le tocaban el culo descaradamente, lo que la llevó a soltar visiblemente angustiada: "Me están pellizcando el culo todo el rato".

"Creo que hemos visto dos segundos de lo que fue. Me estaban magreando, agarrando, me sujetaban y me cogían por detrás. Me tuve que encaramar a una ventana de un piso bajo", recuerda la colaboradora en 'Más Vale Sábado'. Aunque lo que peor llevó fue que desde que le dijeran por pinganillo: "No son tontos, se aprovechan".