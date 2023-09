Toñi Moreno ha visitado 'Más Vale Sábado' y se ha sincerado sobre la maternidad: "Me ha cambiado mucho", aseguraba a Boris Izaguirre y a Adela González. Aunque también confesaba que "está sobrevalorada en muchos momentos", ya que se ha encontrado con "momentos durísimos" que le han llevado a pensar "dónde me he metido".

"No me arrepiento porque es lo mejor que he hecho en mi vida y que haré", pero ahora su cabeza "funciona de otra manera": "Me he llenado de miedos que antes no tenía". Aunque también tiene muchos momentos buenos: "Cuando le miras la cara y duerme te das cuenta de que compensa".

Además, en este vídeo, Toñi Moreno también explica qué es lo que más le está costando de ser madre con casi 50 años.