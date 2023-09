Toñi Moreno ha hablado en Más Vale Tarde sobre la maternidad y ha expresado que está "sobrevalorada en muchos momentos". "Yo la tenía idealizada y me he encontrado con momentos durísimos en los que me pregunto que dónde me he metido. La realidad es uqe dejas de ser tú y tu cabeza funciona de otra manera. Yo me he llenado de miedos", ha confesado la presentadora, aunque ha apostillado: "Cuando le miras la cara y duerme te das cuenta de que compensa". En este sentido, Moreno ha afirmado que es "muy partidaria de la maternidad joven", ya que, tal y como ha reconocido, a ella le "está costando".

Además, Moreno ha contado que ella se quedó embarazada por ovodonación. "Yo no congelé por los óvulos y recomiendo a todas las chicas que lo hagan si por el tema laboral, que es lo que me pasó a mí, van a postergar la maternidad", ha aconsejado la periodista, quien ha dicho que su hija tiene mucho de ella porque creció en su vientre y la ha parido, pero "realmente" ella da "las gracias a los donantes". "Tiene tres años y medios y lo hace todo y yo pienso en que he tenido muy buenos donantes. La gente dice que se parece a mí y afortunadamente no se parece en nada", ha bromeado.