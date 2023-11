El expolítico del PSOE, Alfonso Guerra, ha visitado esta semana El Hormiguero y ha expresado que le dan "mucha pena los humoristas" porque "ya no pueden hablar de nada". "Antes había de homosexuales, de enanos, de todo. Ahora no. Yo no quiero censura", criticaba, y pedía libertad de expresión.

"¿Por qué tiene siempre esta fijación en lo que él llama 'el chiste homosexual'?", se pregunta Boris Izaguirre, que recuerda en Más Vale Sábado que ya "llamó mariposón a Rajoy".

"Es casposo", sentencia Pablo Montesinos. Una opinión que comparte el Diputado del Parlamento de Cantabria, Pablo Zuloaga: "Es criticable, cuestionable, condenable y refleja una España de otra época, que no encaja en los valores que defendemos los socialistas". "España evoluciona en la medida en que actitudes como esta nos chocan y generan rechazo", sostiene, y da gracias al "ordenamiento jurídico y a la movilización social".

"Es una idea que se ha quedado en otro tiempo y que ahora no encaja. Ha habido muchos chistes de mariquitas en España durante mucho tiempo y gracias al avance social hoy esos chistes son rechazados", termina su intervención Zuloaga.