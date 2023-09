"Es mentira". Así de tajante desmiente Pilar Eyre unas palabras que la reina Sofía pronunció sobre la reina Letizia en 2014, el año en que Juan Carlos I abdicó en su hijo: "Es encantadora y la quiero mucho". "No se llevan bien", asegura sin embargo la periodista.

"Al principio Letizia se dejó aconsejar, en la época de noviazgo", detalla la escritora, que señala que "cuando Letizia empezó a salir con Felipe, una de las cosas que le echaban hacia atrás era el comportamiento de don Juan Carlos con Sofía", puesto que conocía sus "infidelidades" y además vio sus "humillaciones públicas y privadas". "Letizia lo sabía todo. Los españoles no lo sabían, pero Letizia sabía todo lo que pasaba en aquella casa", asegura Eyre.

De hecho, revela, Letizia advirtió al hoy monarca de que no aguantaría las mismas humillaciones que había soportado doña Sofía: "Que sepas que yo no voy a hacer como tu madre, a la primera que hagas, cojo la puerta y me voy", afirma que le dijo. La respuesta del rey, de acuerdo con Eyre, fue la siguiente: "Tú no eres como mi madre, pero es que yo tampoco soy como mi padre".

"Nuestra reina es feminista, pasará a la historia como la reina feminista", sostiene Eyre, que cree que por parte de Letizia "había una cierta capacidad de compasión" hacia su suegra, pero, al mismo tiempo, un "no entender cómo doña Sofía podía aguantar tanto".