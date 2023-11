Pablo Ojeda visitó Más Vale Sábado para echar por tierra algunas falsas creencias alimentarias que perduran a día de hoy.

A pesar de que se afirma con frecuencia que comer tomate eleva el ácido úrico, esto no sería del todo cierto. "Lo que más sube el ácido úrico son las purinas y el tomate no tiene purinas, de ninguna manera. Se ha visto que no lo sube", aseguró rotundo.

Al respecto, el nutricionista tiene una clara explicación: "El tomate no se suele comer solo, así que se dice que sube el ácido úrico por la comida que le acompaña, sobre todo por las salsas. Se utiliza en comida un poco más 'reguleras'".

Concretando, Pablo Ojeda subrayó que "lo que más sube el ácido úrico con mucha diferencia es el alcohol".