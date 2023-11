Horas antes de que se publicara el reportaje completo de la revista Lecturas, se filtró la portada en la que aparecíanGenoveva Casanova y Federico de Dinamarcapaseando cómplices por El Retiro de Madrid. Fue en ese momento cuando la propia actriz mandó un comunicado negando "rotundamente las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántica entre el príncipe y yo".

"No se puede hacer peor", critica Karmele Izaguirre en Más Vale Sábado, a quien parece un error que mandara el comunicado "antes de ver el reportaje" completo. Además, según cuenta la redactora jefe de Lecturas en este vídeo, Casanova se justificó diciendo "que tenía un amigo en común que, como tenía COVID, no les pudo acompañar".

"Eso no se lo cree nadie", reacciona María Eugenia Yagüe. Una afirmación que apoya Karmele Izaguirre: "¡Es muy absurdo! Me da hasta ternura". "Y eso que Genoveva Casanova sabía de antemano que estas fotos existían", informa Alberto Guzmán a sus compañeros, a lo que la redactora jefe de Lecturas responde: "Pues más a mi favor me lo pones para que se invente una excusa mejor".